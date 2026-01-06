Официальные службы и ведомства стали отказываться от присутствия в Telegram

Региональные управления МЧС стали массово выходить из Телеграма (18+). О прекращении ведения каналов уже объявили МЧС по Приморскому краю и МЧС по Свердловской области, сообщает ИА PrimaMedia.
«Вот и настал момент перемен. С сожалением сообщаем, что наш телеграм-канал завершает свою работу. Мы искренне благодарим вас за то, что были с нами на протяжении этого времени, за вашу поддержку, внимание и доверие. Это для нас очень важно!» — говорится в последнем телеграм-посте приморского МЧС от 5 января.
6 января подобный пост опубликовало управление МЧС по Свердловской области.
«Сообщаем, что наш Telegram-канал завершает публикацию новостей. Мы искренне благодарим каждого из вас за то, что были с нами на протяжении более трех лет. 1387 дней мы готовили для вас самые оперативные и актуальные новости о работе пожарных и спасателей Свердловской области, и будем продолжать — но уже на новой платформе», — отметили спасатели-сибиряки.
Основными источниками новостей и оперативной информации для МЧС станут МАХ (18+) и группы в «ВКонтакте» (18+) и «Одноклассники» (18+).
Часть региональных отделений МЧС на Дальнем Востоке с недавних пор публикует в Телеграме только посты-анонсы с предложением переходить в отечественные сети и читать подробности там.
Специалисты в сфере коммуникаций выражают мнение, что в ближайшие полгода, если не месяцы, та же участь коснется других официальных государственных и муниципальных каналов.