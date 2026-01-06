Официальные службы и ведомства стали отказываться от присутствия в Telegram

«Сообщаем, что наш Telegram-канал завершает публикацию новостей. Мы искренне благодарим каждого из вас за то, что были с нами на протяжении более трех лет. 1387 дней мы готовили для вас самые оперативные и актуальные новости о работе пожарных и спасателей Свердловской области, и будем продолжать — но уже на новой платформе», — отметили спасатели-сибиряки.