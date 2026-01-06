Зарплатный прорыв: в России назвали профессии с самым быстрым ростом доходов

Рекорд поставили мастера отделочных работ. Зарплаты маляров и штукатуров за год выросли на 44%. Теперь работодатели в среднем предлагают им около 140 тысяч рублей. Аналогичный рост доходов показали страховые агенты. Их заработок увеличился до 79,5 тысячи рублей. В список самых перспективных профессий также попали финансовые аналитики. Рост их зарплат составил 39%, что позволило им выйти на уровень 117 тысяч рублей в месяц.