Зарплатный прорыв: в России назвали профессии с самым быстрым ростом доходов

Рекорд поставили мастера отделочных работ. Зарплаты маляров и штукатуров за год выросли на 44%. Теперь работодатели в среднем предлагают им около 140 тысяч рублей. Аналогичный рост доходов показали страховые агенты. Их заработок увеличился до 79,5 тысячи рублей. В список самых перспективных профессий также попали финансовые аналитики. Рост их зарплат составил 39%, что позволило им выйти на уровень 117 тысяч рублей в месяц.
В пятёрку лидеров по темпам роста медианных зарплат также вошли и монтажники. Их доходы подскочили на 35%. Сегодня таким специалистам готовы платить более 144 тысяч рублей. Стоит отметить, что значительную прибавку получили комплаенс-менеджеры. Их жалованье выросло почти на треть и достигло 114 тысяч рублей.
Специалисты прогнозируют, что в 2026 году ситуация на рынке труда останется напряжённой. Компании продолжат бороться за редкие кадры. Больше всего будут платить разработчикам софта, инженерам и специалистам по защите данных. Среди рабочих профессий по-прежнему будут цениться сварщики и токари высшего разряда. Огромный спрос сохранится и на водителей-дальнобойщиков.
Эксперты советуют искать новую работу весной или осенью. В это время на рынке появляется больше всего вакансий с высокими окладами. Бизнес готов вкладываться в профессионалов, чтобы закрыть острый кадровый голод в ключевых сферах.