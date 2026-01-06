Все ограничения движения по трассам в Башкирии сняты

На утро 6 января в Башкирии на двух участках дорог действовали ограничения движения в связи с низовой метелью и снегопадом. Накануне ночью были полностью или частично перекрыты и другие участки автомобильных дорог, но утром проезд стал свободным.
По данным МЧС по Башкирии и госкомитета республики по ЧС, в 12:00 были сняты ограничения движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Верхний Сарабиль — Кувандык с 71 км по 104 км.
В 13:00 были сняты ограничения движения на участке Уфа — Инзер — Белорецк с 67 км по 204 км. Этот участок находился на территории Архангельского и Белорецкого районов Башкирии.
— На данный момент все дороги открыты. Счастливого пути! — передают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
