Чемпион Сибирского марафона вернулся в Омск — на Рождественский полумарафон

Напомним, в августе прошлого года на Соборной площади развернулась одна из самых драматичных гонок в истории марафона. На протяжении почти всей дистанции лидерство удерживал кениец Джеффри Бирген, однако Янович не сбавлял темп и вел борьбу до самого финиша. В решающие мгновения, за 50−100 метров до ленты, российский спортсмен совершил мощный рывок и вырвал победу у фаворита.