Чемпион Сибирского марафона вернулся в Омск — на Рождественский полумарафон

Один из главных героев бегового сезона 2025 года вновь приехал в Омск. Андрей Янович из Мурманска, триумфатор 36-го Сибирского международного марафона (SIM), прибыл в город, чтобы стартовать на Рождественском полумарафоне 7 января.
Напомним, в августе прошлого года на Соборной площади развернулась одна из самых драматичных гонок в истории марафона. На протяжении почти всей дистанции лидерство удерживал кениец Джеффри Бирген, однако Янович не сбавлял темп и вел борьбу до самого финиша. В решающие мгновения, за 50−100 метров до ленты, российский спортсмен совершил мощный рывок и вырвал победу у фаворита.
«Это невероятно! Я не верил в победу до последних метров… Спасибо болельщикам! Это очень помогло, и свершилось чудо», — сказал тогда Андрей, едва сдерживая эмоции.
Теперь, в канун Рождества, чемпион возвращается в Омск — город, который подарил ему одну из самых ярких побед в карьере. Для него участие в зимней гонке станет не только возможностью почувствовать поддержку местных болельщиков, но и шансом побороться за обновление рекорда Рождественского полумарафона, установленного в 2011 году (1:08:10).
Читайте также: Ги Буше назвал разницу двух игр омского «Авангарда» с «Сибирью».