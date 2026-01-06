Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бананы по-узбекски: как 10 соток земли приносят экзотический доход

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). В Узбекистане появляется всё больше успешных историй, когда фермеры берутся за нетипичную для страны сельхозпродукцию и добиваются реальных результатов. Один из таких примеров — история 73-летнего фермера из Кашкадарьинской области, который решился на смелый эксперимент.

Источник: Vaib.Uz

Несколько лет назад фермер Тура Дониёров пошёл, что называется, на риск: на участке площадью 10 соток он построил теплицу и решил выращивать культуру, которую в Узбекистане до сих пор считали экзотикой. Два года назад он привёз из Булакбашинского района Андижанской области 250 саженцев бананов, уже адаптированных к местным условиям.

Эксперимент оказался удачным. Уже в прошлом году бананы вступили в фазу плодоношения и вместе с огурцами, высаженными между саженцами, принесли хороший доход. Сегодня в теплице фермера успешно развивается около 1000 банановых растений, дающих стабильный урожай.

По словам самого фермера, выращивание бананов в Узбекистане — дело непростое, но вполне реальное при грамотном подходе.

«Выращивание бананов требует серьёзного труда. Если правильно организовать работу по рекомендациям специалистов, можно добиться желаемого результата. В наших условиях каждый куст даёт от 20 до 30 килограммов урожая. Бананы, выращенные у нас, намного вкуснее привозных. Спрос на них высокий, а саженцы быстро размножаются», — рассказал он.

Эта история наглядно показывает: наше сельское хозяйство постепенно выходит за рамки привычных культур, а смелость, опыт и готовность учиться позволяют фермерам находить новые ниши и зарабатывать даже на том, что ещё недавно казалось экзотикой.