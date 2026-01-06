Бананы по-узбекски: как 10 соток земли приносят экзотический доход

Несколько лет назад фермер Тура Дониёров пошёл, что называется, на риск: на участке площадью 10 соток он построил теплицу и решил выращивать культуру, которую в Узбекистане до сих пор считали экзотикой. Два года назад он привёз из Булакбашинского района Андижанской области 250 саженцев бананов, уже адаптированных к местным условиям.