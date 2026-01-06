Ричмонд
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП

В Омской области в ДТП с 2 машинами пострадали 4 взрослых и двухлетняя девочка.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 6 янв — РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Омской области пострадали четверо взрослых и двухлетняя девочка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром во вторник на трассе Омск — Красноярка в Омском районе Омской области. 48-летняя женщина за рулем Opel в районе 25 километра трассы выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan, под управлением 60-летнего мужчины.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась обоим водителям, а также трем пассажирам автомобиля Nissan: мужчине 1986 года рождения, женщине 1997 года рождения и девочке 2023 года рождения», — заявили в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.