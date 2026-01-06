Ричмонд
Дожили: В молдавских магазинах продают белорусскую брынзу, местной практически нет — в какую экономическую пропасть движется наша аграрная страна

В Молдове продают белорусскую коровью брынзу, наша овечья становится дефицитом.

Источник: Комсомольская правда

О чем это говорит? О неумеренных ценовых аппетитах местных производителей?

О том, что выгоднее завозить более дешёвую продукцию из других стран, даже если есть традиционная местная?

Как считаете?

P.S. Следующая на очереди — мамалыга из Финляндии и виноград из Колумбии?, — задается вопросом кишиневец Алексей Иванцов в соцсетях.

Ранее выяснилось, что 80,2% сметаны и 66,1% сырого молока поступает в Молдову из Украины. В какую экономическую пропасть катится наша аграрная страна?

