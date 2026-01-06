Дожили: В молдавских магазинах продают белорусскую брынзу, местной практически нет — в какую экономическую пропасть движется наша аграрная страна

О чем это говорит? О неумеренных ценовых аппетитах местных производителей?
О том, что выгоднее завозить более дешёвую продукцию из других стран, даже если есть традиционная местная?
Как считаете?
P.S. Следующая на очереди — мамалыга из Финляндии и виноград из Колумбии?, — задается вопросом кишиневец Алексей Иванцов в соцсетях.
Ранее выяснилось, что 80,2% сметаны и 66,1% сырого молока поступает в Молдову из Украины. В какую экономическую пропасть катится наша аграрная страна?
