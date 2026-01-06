Новые скульптуры появились в центре города Иркутска

IrkutskMedia, 6 января. Семь скульптур Бабра — геральдического символа Иркутской области — стали центральными элементами праздничного оформления сквера имени Кирова. Этот подарок городу — результат сотрудничества администрации, дизайн-студии «Цеппелин» и Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Арт-объекты созданы в рамках масштабного проекта «Счастье чистой воды». Они продолжают традицию создания в городе ярких публичных пространств, как уже полюбившиеся иркутянам зеркальные буквы и сердце на Нижней набережной.
После завершения праздников скульптуры отправятся в разные районы Иркутска, чтобы у каждого округа появилась своя, постоянная и узнаваемая достопримечательность.
«Этот полигональный бабр является туристическим символом Иркутска. Наша общая задача заключается в том, чтобы сделать этот полумифический образ современным и живым, доступным каждому горожанину. Данный проект служит наглядным примером того, как бизнес и городская администрация, объединив усилия, создают для Иркутска новые смыслы и комфортную среду», — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.