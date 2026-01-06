Лукашенко подписал указ о специальных счетах в Беларуси

Согласно документу, в Беларуси у отдельных строительных организаций, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, будет возможность открывать специальные счета, чтобы аккумулировать целевые и текущие авансы. При этом для эффективного использования такого рода авансов устанавливаются ограничения по обращению взыскания на денежные средства, имеющиеся на этих счетах.