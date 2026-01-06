Ричмонд
Лукашенко подписал указ о специальных счетах в Беларуси

В Беларуси подписан указ о специальных счетах.

Источник: president.gov.by

В Беларуси определили, кто имеет право открывать специальные счета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, президентским указом в Беларуси по 31 декабря 2027-го продлевается разрешение на открытие специальных счетов. Также документом актуализирован перечень строительных организаций, имеющих право открывать такие счета.

Согласно документу, в Беларуси у отдельных строительных организаций, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, будет возможность открывать специальные счета, чтобы аккумулировать целевые и текущие авансы. При этом для эффективного использования такого рода авансов устанавливаются ограничения по обращению взыскания на денежные средства, имеющиеся на этих счетах.

Указ позволит обеспечить бесперебойную работу строительных организаций, также и на стратегически важных и значимых объектах. В том числе будет обеспечена своевременная выплата ими зарплат и выполнение обязательств перед бюджетом и ФСЗН.

Тем временем Минстройархитектуры сообщило, что более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси.

Еще в Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы.

