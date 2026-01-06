Глава Союза отцов Новосибирской области выступил против запрета снежных горок

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в своих соцсетях высказался против инициативы о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране. Поводом для обсуждения стала трагедия в Татарстане, где двое детей погибли, провалившись в заброшенный открытый колодец во время катания.
Майоров отметил, что вместо тотальных запретов необходимо разбираться с реальными причинами подобных происшествий. В частности, он задался вопросом, почему ответственность предлагают возложить на родителей и детей, а не на тех, кто допустил наличие открытых люков и колодцев.
— Безопасность не создается непродуманным запретом. Дети будут кататься там, где опаснее — у дорог, на обрывах. Рейды только загонят их в глухие углы. Следуя этой логике, нужно запретить все катки, хоккей, футбол и так далее, — написал Сергей майоров на своей странице во «ВКонтакте».
Также Сергей Майоров обратил внимание на воспитательную роль совместного строительства горок, которое учит детей и взрослых взаимодействию, ответственности и заботе о дворе. По его мнению, вместо помощи и сотрудничества предлагается путь тотального контроля, который подменяет созидание страхом.
В завершение он заявил, что силы экстренных служб и полиции должны быть направлены на обеспечение реальной безопасности и помощь людям в обустройстве безопасных мест для зимнего отдыха, а не на борьбу с устоявшимися традициями.