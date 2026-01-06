Белорус пойдет под суд, придумав для себя заработок на маркетплейсе

Первую такую «манипуляцию» мужчина совершил в середине октября 2025-го. Купив за копейки брендовую вещь, он перепродал ее в интернете по цене ниже рыночной через аккаунт знакомого для конспирации. С этого момента гродненец стал чаще заказывать бренды по налаженной схеме, но вскоре его разоблачили.