Белорус пойдет под суд, придумав для себя заработок на маркетплейсе

В Гродно будут судить мужчину, который придумал для себя заработок через маркетплейс. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал 25-летний гродненец. Через популярный маркетплейс мужчина заказывал два одинаковых товара: брендовую дорогую вещь и ее дешевую копию. Во время примерки белорус менял упаковки изделий и выкупал брендовую вещь по цене подделки.
Первую такую «манипуляцию» мужчина совершил в середине октября 2025-го. Купив за копейки брендовую вещь, он перепродал ее в интернете по цене ниже рыночной через аккаунт знакомого для конспирации. С этого момента гродненец стал чаще заказывать бренды по налаженной схеме, но вскоре его разоблачили.
Ущерб от мошеннической схемы мужчины превысил 4 тысячи белорусских рублей. Часть денег обвиняемый смог возместить.
Свою вину гродненец признал полностью и сказал следователю, что ему не хватало денег, поэтому он придумал свой способ заработка на маркетплейсе.
Расследование продолжается.
