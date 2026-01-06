Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка весит более 80 кг и продолжает расти.

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад.

На видео, опубликованном в его Telegram-канале, демонстрируются успехи панды на тренингах. Юная Катюша послушно выполняет все задания специалистов, легко позволяя себя осматривать и получает в награду лакомства в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля. В начале ролика панду взвешивают на специальных весах, и становится понятно, что ее масса составила 81,4 килограмма и по мере взросления еще будет расти.

«Наша красавица делает большие успехи на тренингах и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия», — говорится в сообщении к видео.

В 2023 году панда Диндин из Московского зоопарка родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей.