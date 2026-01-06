В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад.
На видео, опубликованном в его Telegram-канале, демонстрируются успехи панды на тренингах. Юная Катюша послушно выполняет все задания специалистов, легко позволяя себя осматривать и получает в награду лакомства в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля. В начале ролика панду взвешивают на специальных весах, и становится понятно, что ее масса составила 81,4 килограмма и по мере взросления еще будет расти.
«Наша красавица делает большие успехи на тренингах и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия», — говорится в сообщении к видео.
В 2023 году панда Диндин из Московского зоопарка родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей.