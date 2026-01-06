Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам дали советы, как не потерять форму за новогодние праздники

В 2026 году новогодние каникулы закончатся 12 января, и эти долгие выходные обычно сопровождаются обильными угощениями и снижением физической нагрузки. Эксперты платформы «Авито Услуги» советуют придерживаться нескольких несложных, но эффективных правил, чтобы не прибавить в весе и без проблем вернуться к рабочему ритму.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты уверены: не стоит полностью отказываться от физических нагрузок. В день достаточно 20−25 минут для занятий спортом. Даже утренняя 15-минутная зарядка поможет сохранить активность. Главное — не забывать про регулярность.

Волгоградские врачи советуют провести новогодние каникулы с семьей: вместе отправиться на прогулку в лес или парк, чтобы полюбоваться пейзажами или покормить птиц и животных. Кроме того, это время можно посвятить зимним забавам: покататься на санках, поиграть в снежки или слепить снеговика, если позволяет погода, либо отправиться на каток.

Подробные рекомендации по восстановлению организма после праздничных застолий дала заведующая стационарным отделением СМП городской клинической больницы № 25 врач-гастроэнтеролог Екатерина Ушакова.