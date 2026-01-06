Волгоградцам дали советы, как не потерять форму за новогодние праздники

Специалисты уверены: не стоит полностью отказываться от физических нагрузок. В день достаточно 20−25 минут для занятий спортом. Даже утренняя 15-минутная зарядка поможет сохранить активность. Главное — не забывать про регулярность.
Волгоградские врачи советуют провести новогодние каникулы с семьей: вместе отправиться на прогулку в лес или парк, чтобы полюбоваться пейзажами или покормить птиц и животных. Кроме того, это время можно посвятить зимним забавам: покататься на санках, поиграть в снежки или слепить снеговика, если позволяет погода, либо отправиться на каток.
Подробные рекомендации по восстановлению организма после праздничных застолий дала заведующая стационарным отделением СМП городской клинической больницы № 25 врач-гастроэнтеролог Екатерина Ушакова.