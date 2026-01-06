Волгоградцам дали советы, как не потерять форму за новогодние праздники

Волгоградские врачи советуют провести новогодние каникулы с семьей: вместе отправиться на прогулку в лес или парк, чтобы полюбоваться пейзажами или покормить птиц и животных. Кроме того, это время можно посвятить зимним забавам: покататься на санках, поиграть в снежки или слепить снеговика, если позволяет погода, либо отправиться на каток.