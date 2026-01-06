Новосибирские врачи спасли девушку с синдромом Щелкунчика

Он отметил, что конфликт почечной вены встречается крайне редко. У некоторых пациентов синдром не проявляется в течение всей жизни, а у других может впервые заявить о себе после похудения (жировая прослойка до какой-то степени мешает прямому конфликту сосудов). Но если симптомы уже появились и периодически возвращаются, со временем сдавление вены может привести к разрушению почки. Эффективное лечение — только хирургическое.