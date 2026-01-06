Ричмонд
Лукашенко сказал про справедливость, приводя к присяге белорусских судей

Лукашенко сказал во время присяги, как судьям осуществлять свою деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко приведены к присяге судьи Конституционного и Верховного суда, сообщила пресс-служба президента.

Так, 6 января к присяге был приведен глава Верховного суда Андрей Швед, избранный на эту должность в декабре 2025-го на заседании Всебелорусского народного собрания. Также принес присягу Сергей Сивец, новый глава Конституционного суда Беларуси. Судьи взяли на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Беларуси.

Также присягу принесли избранные судьи Конституционного суда Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко.

Белорусский президент вручил судьям удостоверения и подарочные экземпляры Конституции Беларуси. Также Лукашенко напутствовал судей, сказав им о справедливости и о том, как им следует осуществлять свою деятельность.

— Я поклялся сам себе, что насколько будет моих возможностей, способностей, я буду делать все, чтобы в обществе было справедливо, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что и раньше он говорил о том, что невозможно все прописать в законах. Однако подчеркнул, что фундамент везде один — справедливость.

— Будьте справедливы к нашим людям, к нашему народу. Счастья вам, здоровья, живите долго и действуйте во благо своей страны и нашего народа, — заключил белорусский президент.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко принял кадровые решения по судьям в Беларуси.

Еще белорусский лидер подписал указ о специальных счетах в Беларуси.

