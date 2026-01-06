Ричмонд
Провалившийся в Московском районе перекрёсток полностью перекроют

Аварийные бригады рассчитывают справиться до четверга.

Источник: Клопс.ru

Перекрёсток ул. Инженерной, Судостроительной и Батальной перекроют почти полностью 6 января после 12:00. Основной объезд будет организован по ул. Автомобильной и Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Специалисты «Водоканала», «Гидротехника» и муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт» рассчитывают завершить работы по ликвидации провала за два дня.

«Просим прощения у горожан за временные неудобства и очень рассчитываем, что до четверга хватит времени, чтобы устранить причину аварийной ситуации», — обещают в мэрии.

Поворот с Судостроительной на Батальную и с Батальной на Судостроительную остаётся открытым. Однако при проведении работ возможны оперативные изменения схемы движения.

Транспорт, в том числе троллейбусы, следующие с ул. Батальной на Инженерную, направят по ул. Автомобильной — Коммунистической — Судостроительной — Киевскому переулку. Следующие на Судостроительную автобусы пустят по Батальной — Автомобильной — Коммунистическуой через «Киноленд». В обратном направлении по ул. Киевской — Павлика Морозова — Автомобильной.

О провале грунта стало известно в понедельник, 5 января.