В России появится новая памятная дата в 2026 году

В России в 2026 году появится День памяти жертв геноцида.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В 2026 году в России появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«В 2026 году в России появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Закон, инициированный депутатами Государственной думы, вступил в силу с 1 января», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с нового года заработали нормы, в соответствии с которыми некоммерческие организации, занимающиеся увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы войны, смогут получить статус социально ориентированных.

Это, как уточняется, позволит таким НКО получить право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что «наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, и не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа».

По его словам, всего в 2025 году было принято 8 федеральных законов о сохранении и защите исторической памяти, увековечении подвига тех, благодаря кому сегодня живем.

Председатель Госдумы подчеркивал, что важно противодействовать любым попыткам переписать историю и обесценить роль советского народа в разгроме фашизма, эту работу надо проводить постоянно, и для ГД она остается приоритетом.

Володин напоминал, что более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации, и «миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях».

Он говорил, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа.

