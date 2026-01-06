Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снят режим беспилотной опасности в Башкирии

В Башкирии снят режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, действовавший с 5 часов утра. Чуть раньше на штатную работу перешел международный аэропорт имени Мустая Карима в Уфе. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены.

Чуть ранее, в 13:00 в Башкирии сняли все ограничения на трассах, введенные из-за снегопадов и низовой метели. Последними для проезда открылись участки дорог в Зианчуринском и Архангельском районах республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.