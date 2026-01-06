Снят режим беспилотной опасности в Башкирии

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, действовавший с 5 часов утра. Чуть раньше на штатную работу перешел международный аэропорт имени Мустая Карима в Уфе. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены.
Чуть ранее, в 13:00 в Башкирии сняли все ограничения на трассах, введенные из-за снегопадов и низовой метели. Последними для проезда открылись участки дорог в Зианчуринском и Архангельском районах республики.
