В мэрии Уфы рассказали, где самые безопасные горки

В этом сезоне в Уфе сертифицированные безопасные горки можно найти на городских и районных площадках. Всего горок 21: по три — на площадях перед ДК «Моторостроитель» и Уфимской детской филармонией; по две — на площадях имени Ленина и перед Дворцом спорта, в парках «Демский» и «Кашкадан»; по одной — возле Конгресс-холла «Торатау», в парке «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, сквере Юнармейцев, в Кузнецовском затоне (ул. Булата Имашева), по улице Мелеузовской, 31 и в новогоднем городке в Максимовке.