В мэрии Уфы рассказали, где самые безопасные горки

Чтобы активный досуг в зимние праздники не омрачили несчастные случаи, стоит соблюдать ряд правил. В мэрии напомнили уфимцам и гостям города о мерах безопасности при катании с горок.
Главное, что следует знать: кататься в необорудованных местах, на склонах и прочих ландшафтных неровностях опасно и для детей, и для взрослых. Выбирайте только оборудованные горки в ледовых городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта.
В этом сезоне в Уфе сертифицированные безопасные горки можно найти на городских и районных площадках. Всего горок 21: по три — на площадях перед ДК «Моторостроитель» и Уфимской детской филармонией; по две — на площадях имени Ленина и перед Дворцом спорта, в парках «Демский» и «Кашкадан»; по одной — возле Конгресс-холла «Торатау», в парке «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, сквере Юнармейцев, в Кузнецовском затоне (ул. Булата Имашева), по улице Мелеузовской, 31 и в новогоднем городке в Максимовке.
Городская комиссия перед открытием новогодних площадок тщательно проверяет каждую горку и ледяную скульптуру, однако в процессе эксплуатации и под влиянием погодных условий конструкции и элементы фигур могут повреждаться. При обнаружении сколов, трещин и выбоин, их оперативно устраняют. Если требуется более серьезное вмешательство, могут заменить опасный элемент полностью.
Главные правила при катании с горок:
— нельзя кататься на картонках и пакетах, только на санках-ледянках и других предназначенных для горок приспособлениях;
— нельзя скатываться стоя на ногах или коленях и задом наперед, а также нельзя скатываться вниз, не выдерживая дистанцию и временной интервал;
— не следует торопиться и, тем более, толкаться на лестнице и верхней площадке горки;
— опасно после скатывания оставаться долго внизу или переходить ледовую дорожку, когда кто-то уже начал катится сверху.