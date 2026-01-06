Жителям Татарстана объяснили, как добиться перерасчета платы за отопление

По нормативам минимальная температура в жилом помещении должна составлять 18 градусов для обычных квартир и 20 градусов — для угловых. При этом допустимы незначительные отклонения, но только в ночное время (с 00:00 до 05:00): температура может быть выше не более чем на 4 градуса или ниже не более чем на 3 градуса. Если температура не соответствует этим параметрам, жильцы имеют право на перерасчет.