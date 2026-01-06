Ричмонд
Под Столином белорус погиб, ремонтируя машину у себя во дворе

В Столинском районе мужчина погиб, когда опасно ремонтировал машину.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты установили причину смерти жителя Столинского района, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Погибшего мужчину обнаружил сосед. Мужчина находился под автомобилем, который он небезопасно чинил у себя во дворе.

Перед ремонтом сельчанин установил личное авто на элементы тротуарной плитки. Когда мужчина был под авто, машина упала и придавила его нижней частью двигателя к земле. От полученных травм 51-летний мужчина скончался.

— Экспертиза подтвердила, что смерть мужчины наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавления органов грудной клетки и живота массивным предметом, — сообщили в ГКСЭ.

