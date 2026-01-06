Ученый опроверг появление в ночь на Рождество «Вифлеемской звезды»

«Это близко, но совсем не рядом. Планеты не сливаются друг с другом, одна яркая звезда из них не получается. Однако те, кто обещает наблюдение в ночь на Рождество “Вифлеемской звезды”, умалчивают о том, что с Земли явление не наблюдается. Указанные планеты сейчас находятся на небе совсем рядом с Солнцем — между ними менее двух его видимых диаметров. А это значит, что увидеть планеты при таком расположении на небе невозможно», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.