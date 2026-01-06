Вряд ли жителей Молдовы обрадуют: Новые тарифы на газ станут известны в конце января

Потребители в Республике Молдова могут узнать новые тарифы на природный газ к концу января, после завершения процедур рассмотрения и утверждения Национальным агентством по регулированию в энергетике.
По словам директора агентства Алексея Тарана, в настоящее время НАРЭ находится на этапе анализа базовых затрат поставщика «Energocom».
— После этого мы созовём заседание для их утверждения. Затем «Energocom» подготовит расчёты и подаст запрос. Ориентировочно этот процесс состоится во второй половине января, — заявил Таран.
Глава НАРЭ подчеркнул, что на данный момент точные значения новых тарифов сообщить невозможно.
