Могут ли в Казахстане появиться ИИ-министры

«В части обучения этих моделей: одно дело, когда вы берете исторический набор данных, загружаете и смотрите, как оно теперь вам будет отвечать, другое дело, когда ИИ-модель ставить рядом, спрашивать, отвечать, то есть сразу даете обратную связь — правильный ответ или неправильный ответ. За счет этого повышается качество работы ИИ-модели. И в тот момент, когда вы посчитаете, что да, действительно там в 95−97 процентах случаев данная ИИ-модель отвечает корректно, тогда, наверное, уже можно будет поднимать вопрос о передаче части принятия решений на ту или иную модель или алгоритм. На данный момент такого нет», — подчеркнул он.