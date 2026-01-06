Последний ветеран ВОВ в СКО скончался за несколько дней до 99-летия

Об этом 6 января 2026 года рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.
«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны — Федор Васильевич Щеглов. Всего несколько дней ему не хватило до 99-летия. Он был последним ветераном нашей области», — написал он в Instagram.
Глава СКО подчеркнул, что жизнь Федора Васильевича — пример стойкости, верности своим принципам и бесконечной преданности Родине.
«Свой боевой путь начал в 17-летнем возрасте. В составе 371-й стрелковой дивизии прошел всю войну, проявляя мужество и преданность делу. После войны он трудился в сфере строительства, продолжая служить своей стране в мирное время», — рассказал он.
Гауез Нурмухамбетов отметил, что навещал Федора Васильевича каждый год.
«Он встречал меня с доброй улыбкой, делился воспоминаниями о службе, боевых подвигах и о тех тяжелых, но героических днях, которые навсегда останутся в памяти народа. Его истории были наполнены жизненной мудростью, силой духа и любовью к Родине. Для нас, жителей области, Федор Васильевич навсегда останется символом героизма и стойкости. Мы будем хранить память о нем и передавать ее нашим детям и внукам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Федору Васильевичу!» — заключил аким.
В мае 2025 года мы писали, что в Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии и военнослужащие воинской части 6637 поздравили ветерана Федора Щеглова с 80-летием Победы. У дома 98-летнего фронтовика прошел строевой марш расчетной группы в сопровождении военного оркестра.