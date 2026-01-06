Последний ветеран ВОВ в СКО скончался за несколько дней до 99-летия

«Он встречал меня с доброй улыбкой, делился воспоминаниями о службе, боевых подвигах и о тех тяжелых, но героических днях, которые навсегда останутся в памяти народа. Его истории были наполнены жизненной мудростью, силой духа и любовью к Родине. Для нас, жителей области, Федор Васильевич навсегда останется символом героизма и стойкости. Мы будем хранить память о нем и передавать ее нашим детям и внукам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Федору Васильевичу!» — заключил аким.