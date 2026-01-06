«Задания будут адаптироваться»: как изменится ЕНТ с 2027 года, рассказали в Миннауки

Однако она отметила, что для абитуриентов 2026 года ничего не меняется. «ЕНТ в этом году не меняется. Со следующего года содержание заданий будет адаптироваться к международным стандартизированным тестам, позволяющим определить навыки наших абитуриентов. Это не задаст нашим абитуриентам дополнительной нагрузки, а наоборот, позволит им проявить, насколько они владеют знаниями и как могут применять их в дальнейшем обучении. Поэтому здесь дополнительной нагрузки не будет», — заверила Гульжан Джарасова.