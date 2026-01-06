Ричмонд
«Задания будут адаптироваться»: как изменится ЕНТ с 2027 года, рассказали в Миннауки

Глава Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова во время брифинга в кабмине рассказала о трансформации формата ЕНТ с 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты отметили, что с 2027 года планируется поэтапное внедрение нового формата ЕНТ. Они поинтересовались, как Министерство науки и высшего образования намерено выстроить переходный период, чтобы ученики старших классов, которые уже сейчас готовятся к тестированию, не оказались в условиях неопределенности.

«Касательно формата ЕНТ, действительно, на сегодняшний день прорабатывается вопрос по совершенствованию ЕНТ, это один из видов вступительных экзаменов в вузы. На сегодня тестирование ориентировано на определение уровня знаний абитуриентов, плюс оцениваются математическая и академическая грамотность», — сказала Гульжан Джарасова.

Однако, по ее словам, сейчас, когда ИИ и информационные технологии повсеместно вводятся, меняются и методы получения знаний. «Помимо школьных предметов, наши абитуриенты изучают дополнительную информацию из различных источников, и в этом плане важно понимать, с каким багажом навыков, аналитического и критического мышления приходят к нам абитуриенты», — пояснила спикер.

Однако она отметила, что для абитуриентов 2026 года ничего не меняется. «ЕНТ в этом году не меняется. Со следующего года содержание заданий будет адаптироваться к международным стандартизированным тестам, позволяющим определить навыки наших абитуриентов. Это не задаст нашим абитуриентам дополнительной нагрузки, а наоборот, позволит им проявить, насколько они владеют знаниями и как могут применять их в дальнейшем обучении. Поэтому здесь дополнительной нагрузки не будет», — заверила Гульжан Джарасова.