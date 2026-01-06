Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Эксперт отметил, что защитная пленка сохранит краску на автомобиле при попадании камней, дорожного мусора и антигололедной соли, а также прослужит несколько лет. «Другая альтернатива — воск. Он будет дешевле и прослужит недолго. Такой обработки хватит на несколько недель или месяцев, в зависимости от погоды за окном автомобиля», — подчеркнул Мишин.