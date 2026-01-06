Ричмонд
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Россиянам посоветовали регулярно мыть машину для защиты покрытия от реагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Регулярная мойка автомобиля, покрытие кузова защитной пленкой и обработка специальным керамическим покрытием помогут автомобилистам защитить краску на машине в зимних условиях, когда дороги обрабатывают реагентами, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин.

«Для защиты автомобильной краски в зимних условиях, когда дороги обрабатывают противогололедными реагентами, водителям поможет регулярная мойка автомобиля, защитная пленка или обработка воском, специальное керамическое покрытие», — сказал Мишин.

Он добавил, что во избежание коррозии кузова и других элементов автомобиля мыть машину стоит минимум один раз в неделю, а при частом использовании — два раза.

Эксперт отметил, что защитная пленка сохранит краску на автомобиле при попадании камней, дорожного мусора и антигололедной соли, а также прослужит несколько лет. «Другая альтернатива — воск. Он будет дешевле и прослужит недолго. Такой обработки хватит на несколько недель или месяцев, в зависимости от погоды за окном автомобиля», — подчеркнул Мишин.

Он обратил внимание, что помимо видимой части автомобиля, стоит также защищать и днище, поскольку там сосредоточено значительное количество узлов и агрегатов. Для этих целей подойдут битумные и резинобитумные мастики, жидкий пластик, восковые и масляные компоненты и холодное цинкование, заключил эксперт.