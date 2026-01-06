Новые тарифы на холодную воду и канализацию установили в Иркутске

С 1 января 2026 года в Иркутске вступили в силу новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, установленные муниципальным предприятием «Водоканал». Соответствующий приказ Службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2025 года опубликован на сайте предприятия.
Согласно документу, с 1 января по 30 сентября 2026 года стоимость холодной воды составит 18,99 рубля за кубический метр, а водоотведения — 23,10 рубля за кубометр. По сравнению с предыдущими тарифами цена на водоснабжение выросла на 31 копейку, на водоотведение — на 38 копеек.
Тарифы ЖКХ в Иркутске 2026: холодная вода. Данные с сайта Водоканала г. Иркутска.
Значительное повышение ожидается с 1 октября 2026 года: тариф на холодное водоснабжение увеличится до 20,85 рубля за кубометр (рост примерно на 9,8%); стоимость водоотведения составит 25,36 рубля за кубометр (также рост около 9,8%).