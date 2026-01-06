Новые тарифы на холодную воду и канализацию установили в Иркутске

Согласно документу, с 1 января по 30 сентября 2026 года стоимость холодной воды составит 18,99 рубля за кубический метр, а водоотведения — 23,10 рубля за кубометр. По сравнению с предыдущими тарифами цена на водоснабжение выросла на 31 копейку, на водоотведение — на 38 копеек.