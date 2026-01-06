Ричмонд
На станцию Новый Петергоф приехал Дед Мороз

В Петергофе паровоз пробудет 6 и 7 января.

Источник: пресс-служба ОЖД

Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новый Петергоф. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В составе передвижной резиденции есть сказочная деревня для игр и квестов, салон-приемная, кукольный театр, лавка с сувенирами, ресторан и буфет, а также вагон Снежной Королевы. В Петергофе паровоз пробудет 6 и 7 января.

Ранее поезд Деда Мороза порадовал жителей Псковской области: состав стоял в Великих Луках 4 января. А в Москве выставку посетили порядка 38 тыс. человек. Далее волшебный экспресс продолжит путешествие, сделав остановки на станциях в Петрозаводске, Мурманске, Вологде, Котласе и Великом Устюге.