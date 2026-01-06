Ричмонд
В Казахстане выросло производство бензина и дизеля

Нефтеперерабатывающие заводы «КазМунайГаза» завершили 2025 год с историческими результатами.

Источник: DKNews.kz

По оперативным данным, отечественные НПЗ произвели 13,6 млн тонн светлых нефтепродуктов. Это сразу на 1,18 млн тонн больше, чем годом ранее, и на 1,55 млн тонн выше показателя 2023 года, передает DKNews.kz.

Фактически отрасль вышла на новый уровень стабильности и загрузки мощностей.

Больше переработки, больше эффективности.

Общий объем переработанного сырья в 2025 году достиг 17,46 млн тонн. Рост по сравнению с 2024 годом составил 700 тысяч тонн.

На этом фоне выросла и операционная эффективность:

выход светлых нефтепродуктов — 78% (плюс 4% к 2024 году) глубина переработки нефти — 90% (рост на 2,6%).

Это означает, что из каждой тонны сырой нефти заводы извлекают все больше готового продукта, минимизируя потери.

Рекорд по дизелю и рост по бензину.

Главный результат года — рекордное производство дизельного топлива: более 6,14 млн тонн.

Это на 850 тысяч тонн больше, чем в 2024 году.

Параллельно на 400 тысяч тонн выросли объемы бензина. Благодаря этому Казахстан прошел год без дефицита и резонансных колебаний на рынке.

Что показал каждый из НПЗ.

Атырауский НПЗ.

переработано: 5,47 млн тонн нефти выход светлых нефтепродуктов: 77% произведено бензина: 1,8 млн тонн дизельного топлива: свыше 1,9 млн тонн глубина переработки: 88%

Шымкентский НПЗ.

Предприятие отработало весь год без ремонтных остановок:

переработано: 6,23 млн тонн нефти выпуск светлых нефтепродуктов: 82% бензина: более 2,28 млн тонн дизтоплива: свыше 2,1 млн тонн глубина переработки: 88%

Павлодарский нефтехимический завод.

переработано: 5,76 млн тонн выход светлых: более 74,3% бензина: около 1,7 млн тонн дизельного топлива: более 2,1 млн тонн глубина переработки: 94% — один из лучших показателей по стране.

Почему это важно.

Результаты 2025 года дают рынку три ключевых сигнала:

Казахстан усиливает топливную независимость Риски дефицита и импортозависимости снижаются Современные технологии реально работают, а не только фигурируют в отчетах.

Для потребителей это означает более стабильные поставки и отсутствие «топливных кризисов», которые раньше часто становились темой для споров и ажиотажа.