В Казахстане выросло производство бензина и дизеля

По оперативным данным, отечественные НПЗ произвели 13,6 млн тонн светлых нефтепродуктов. Это сразу на 1,18 млн тонн больше, чем годом ранее, и на 1,55 млн тонн выше показателя 2023 года, передает DKNews.kz.
Фактически отрасль вышла на новый уровень стабильности и загрузки мощностей.
Больше переработки, больше эффективности.
Общий объем переработанного сырья в 2025 году достиг 17,46 млн тонн. Рост по сравнению с 2024 годом составил 700 тысяч тонн.
На этом фоне выросла и операционная эффективность:
выход светлых нефтепродуктов — 78% (плюс 4% к 2024 году) глубина переработки нефти — 90% (рост на 2,6%).
Это означает, что из каждой тонны сырой нефти заводы извлекают все больше готового продукта, минимизируя потери.
Рекорд по дизелю и рост по бензину.
Главный результат года — рекордное производство дизельного топлива: более 6,14 млн тонн.
Это на 850 тысяч тонн больше, чем в 2024 году.
Параллельно на 400 тысяч тонн выросли объемы бензина. Благодаря этому Казахстан прошел год без дефицита и резонансных колебаний на рынке.
Что показал каждый из НПЗ.
Атырауский НПЗ.
переработано: 5,47 млн тонн нефти выход светлых нефтепродуктов: 77% произведено бензина: 1,8 млн тонн дизельного топлива: свыше 1,9 млн тонн глубина переработки: 88%
Шымкентский НПЗ.
Предприятие отработало весь год без ремонтных остановок:
переработано: 6,23 млн тонн нефти выпуск светлых нефтепродуктов: 82% бензина: более 2,28 млн тонн дизтоплива: свыше 2,1 млн тонн глубина переработки: 88%
Павлодарский нефтехимический завод.
переработано: 5,76 млн тонн выход светлых: более 74,3% бензина: около 1,7 млн тонн дизельного топлива: более 2,1 млн тонн глубина переработки: 94% — один из лучших показателей по стране.
Почему это важно.
Результаты 2025 года дают рынку три ключевых сигнала:
Казахстан усиливает топливную независимость Риски дефицита и импортозависимости снижаются Современные технологии реально работают, а не только фигурируют в отчетах.
Для потребителей это означает более стабильные поставки и отсутствие «топливных кризисов», которые раньше часто становились темой для споров и ажиотажа.