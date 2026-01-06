В Омске за сутки потушили шесть пожаров и ликвидировали последствия трех ДТП

За минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России в Омске ликвидировали шесть пожаров и приняли участие в расчистке последствий трех дорожно-транспортных происшествий.
Особое происшествие произошло 5 января в 03:16 в Центральном округе города: загорелась кровля двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных внутри здания наблюдалось сильное задымление.
Четыре жильца, включая двоих детей, самостоятельно покинули помещение. Еще одного человека спасли газодымозащитники. Возгорание площадью 126 квадратных метров было ликвидировано в 03:50 силами 24 сотрудников МЧС при задействовании шести единиц техники.
В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину пожара.
