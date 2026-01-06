В Омске за сутки потушили шесть пожаров и ликвидировали последствия трех ДТП

Четыре жильца, включая двоих детей, самостоятельно покинули помещение. Еще одного человека спасли газодымозащитники. Возгорание площадью 126 квадратных метров было ликвидировано в 03:50 силами 24 сотрудников МЧС при задействовании шести единиц техники.