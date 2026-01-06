Врачи удалили грибок из носа нижегородского сыровара

Об этом сообщает главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Пациент предположил, что причиной заболевания стала его профессиональная деятельность. Он полагает, что вдыхание спор плесени, используемой в сыроварении, могло спровоцировать развитие инфекции. Однако ЛОР-хирург Григорий Белозеров, который проводил операцию, не согласился с такой версией. По его словам, плесневые образования, обнаруженные в носу, не связаны с благородной плесенью, применяемой в производстве сыров. В ходе вмешательства врач удалил из пазух значительное количество гноя, грибковых скоплений и полипов.