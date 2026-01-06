В центре Омска 6 и 7 января изменятся маршруты общественного транспорта

С 8:00 6 января до 21:00 7 января будет полностью закрыто движение по улице Ленина — от улицы Интернациональной до площади Победы, включая всю Соборную площадь и прилегающий участок площади Победы. На этот период все маршруты общественного транспорта, проходящие через центральную часть города, будут следовать по скорректированным трассам.