В центре Омска 6 и 7 января изменятся маршруты общественного транспорта

Движение по улице Ленина и Соборной площади будет закрыто почти на двое суток.

Источник: Комсомольская правда

6 и 7 января в Омске в связи с подготовкой и проведением Рождественского полумарафона временно изменятся схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

С 8:00 6 января до 21:00 7 января будет полностью закрыто движение по улице Ленина — от улицы Интернациональной до площади Победы, включая всю Соборную площадь и прилегающий участок площади Победы. На этот период все маршруты общественного транспорта, проходящие через центральную часть города, будут следовать по скорректированным трассам.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения и обращать внимание на актуальные изменения в расписаниях и маршрутах. Подробная информация о новых схемах движения размещена в официальных источниках городской администрации. Читайте также: От перестройки до российского капитализма: как омичи справляли новый год раньше.