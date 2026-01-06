Ричмонд
В центре Ростова продлят ограничение движения до 23 января

В Ростове-на-Дону из-за переноса сроков ремонта на канализационной сети продлены ограничения движения транспорта в центре города.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

Ограничения будут действовать с 12 по 23 января 2026 года в районе строения № 1 Б по ул. Красноармейской.

