Виктор Гончаренко возглавил национальную сборную Беларуси по футболу, заключив контракт на четыре года

Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси, подписав контракт на четыре года.

Источник: Комсомольская правда

Виктор Гончаренко 6 января 2026 года возглавил национальную сборную Беларуси по футболу, сообщает АБФФ.

Кандидатура Виктора Гончаренко была утверждена на заседании исполкома АБФФ. Уточняется, что председатель АБФФ Евгений Булойчик подписал контракт с 48-летним Гончаренко. Соглашение рассчитано на 4 года.

Новый тренер белорусской сборной стал известен благодаря успехам борисовского БАТЭ в Лиге чемпионов. С 2013 года он работал в российском чемпионате, возглавляя «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу», «Краснодар». Последним его местом работы был клуб «Пари Нижний Новгород», с которым он расстался в июне 2025 года.

Предыдущим тренером белорусской сборной был испанец Карлос Алос, который был отправлен в отставку после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Во главе с Гончаренко сборная Беларуси поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы-2028.

