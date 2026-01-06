Виктор Гончаренко возглавил национальную сборную Беларуси по футболу, заключив контракт на четыре года

Новый тренер белорусской сборной стал известен благодаря успехам борисовского БАТЭ в Лиге чемпионов. С 2013 года он работал в российском чемпионате, возглавляя «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу», «Краснодар». Последним его местом работы был клуб «Пари Нижний Новгород», с которым он расстался в июне 2025 года.