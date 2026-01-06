По Самаре разлетаются фейковые слухи о введении продовольственных карточек

На официальной странице областного кабинета министров в одной из соцсетей вывесили объявление о том, что такие фейки не имеют ничего общего с реальностью. В Самарской области нет дефицита продовольственных продуктов, и потому никаких карточек и прочих ограничений вводить не будут.