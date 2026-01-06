По Самаре разлетаются фейковые слухи о введении продовольственных карточек

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Самарской области и других регионах России до конца зимы введут продовольственные карточки. Эта информация не соответствует действительности, объясняет правительство Самарской области.
На официальной странице областного кабинета министров в одной из соцсетей вывесили объявление о том, что такие фейки не имеют ничего общего с реальностью. В Самарской области нет дефицита продовольственных продуктов, и потому никаких карточек и прочих ограничений вводить не будут.
Это не первый фейк о том, как в России ограничат потребление продуктов питания. В сентябре 2025 года сообщалось о введении специальных сертификатов по всей стране, а в ноябре — в Московской области.