В Краснодаре благоустроили 13 скверов и бульваров в 2025 году

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок сквер им. Чепеги площадью более 6 тыс. кв. м и Шаляпинский бульвар протяженностью около 200 м. Здесь высадили более 2,6 тыс. деревьев и кустарников, установили лавочки и урны, обновили детские и спортивные площадки.