На улице Красноармейской в Ростове введут ограничения с 12 января

Водителей предупредили об ограничении проезда на улице Красноармейской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На участке улицы Красноармейской в Ростове-на-Дону ограничат проезд из-за переноса сроков коммунальных работ. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

По уточненной информации, движение осложнится в районе Красноармейской, 1Б, это недалеко от моста через реку Темерник и главного ж/д вокзала. На указанный срок перенесли работы на канализационных коммуникациях.

Добавим, также с 5 по 30 января должны были ограничить проезд на пересечении улиц Жданова и Ткачева, там ведется реконструкция ливневой канализации.

