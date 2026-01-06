На улице Красноармейской в Ростове введут ограничения с 12 января

На участке улицы Красноармейской в Ростове-на-Дону ограничат проезд из-за переноса сроков коммунальных работ. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
По уточненной информации, движение осложнится в районе Красноармейской, 1Б, это недалеко от моста через реку Темерник и главного ж/д вокзала. На указанный срок перенесли работы на канализационных коммуникациях.
Добавим, также с 5 по 30 января должны были ограничить проезд на пересечении улиц Жданова и Ткачева, там ведется реконструкция ливневой канализации.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше