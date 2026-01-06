Рождество-2026. Полная программа празднования в Петербурге

Также 7 января продолжит работу праздничная ярмарка на Соборной площади. Здесь продают рождественские лакомства и памятные сувениры. Также открыта будет и ярмарка на Конюшенной площади, где можно купить не только теплые новогодние атрибуты и сувениры, но и попробовать кухни разных народов мира, покататься на коньках и карусели.