Рождество-2026. Полная программа празднования в Петербурге

Рассказываем, как город на Неве будет отмечать праздник, что посмотреть 7 января и куда сходить 7 января в Санкт-Петербурге.
По церковным канонам.
Празднование Рождества начинается в храмах ровно в полночь 7 января. По традиции в этот день тысячи верующих приходят на службы в церкви Северной столицы. Во многих крупных храмах Петербурга планируют провести Рождественскую литургию, которая начинается примерно в 23.00 и завершается ближе к 2−3 часам ночи.
Большое торжество ожидается в одном из главных храмах Петербурга, Казанском соборе — здесь богослужение начнется 6 января в 23:00. Службу проведёт митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Обычно храм на праздник посещают и петербургские чиновники.
Рождественское богослужение пройдет и в Исаакиевском соборе — 6 января в 23.00 начнется Всенощное бдение и ровно в полночь — Рождественская литургия.
Такое же расписание и в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Кроме того, в лавре в 17.00 будет Торжественная вечерня, посвященная празднику Рождества Христова.
В рождественскую ночь метрополитен Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно, с 1:00 до 5:00 поезда будут ходить каждые 10 минут. Что касается наземного транспорта, то по городу будут курсировать три автобусных (№ 102, 225 и 239) и два троллейбусных (№ 23 и 46) маршрута.
Выставки и ярмарки.
Не оставят горожан и гостей Петербурга без концертов. Так, 7 января в 17.00 в Музей-Усадьбе Г. Р. Державина состоится праздничный концерт, посвященный новогодним праздникам.
В 19.00 в Государственной академической капелле Санкт‑Петербурга отыграют Рождественский концерт.
Также обещано, что в Рождество вход в Эрмитаж будет бесплатным.
Открытый фестиваль-смотр «Колядки на Святки» организовал «Подростково-молодежный центр “Охта”, Дом молодежи “Квадрат” на ул. Передовиков, д. 16, корп. 2. Праздник начнется в 10.00.
Кроме того, 7 января в 10.00 стартуют праздничные интерактивные программы в рамках проекта «Поезд Деда Мороза» на железнодорожной станции «Новый Петергоф».
7 января с 11.00 до 19.00 будет работать фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд». Тема этого года — «Сказочный гостеприимный Петербург». Увидеть выставку можно в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости можно бесплатно.
Также 7 января продолжит работу праздничная ярмарка на Соборной площади. Здесь продают рождественские лакомства и памятные сувениры. Также открыта будет и ярмарка на Конюшенной площади, где можно купить не только теплые новогодние атрибуты и сувениры, но и попробовать кухни разных народов мира, покататься на коньках и карусели.