Россельхознадзор вернул в Беларусь фуру с 24 быками — вот почему

В ведомстве уточнили, что 30 декабря 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в пункте пропуска «Красный Камень» проверили грузовой автомобиль с крупным рогатым скотом. Ранее транспортное средство было задержано таможенной службой в Красногорском районе при движении со стороны Беларуси, минуя официальные ветеринарные посты.