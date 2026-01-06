Ричмонд
Россельхознадзор вернул в Беларусь фуру с 24 быками — вот почему

Россельхознадзор вернул обратно в Беларусь грузовик, в котором было 24 быка.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор вернул в Беларусь фуру с 24 быками — вот почему. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.

«В Брянской области предотвращен нелегальный ввоз крупного рогатого скота с территории Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30 декабря 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в пункте пропуска «Красный Камень» проверили грузовой автомобиль с крупным рогатым скотом. Ранее транспортное средство было задержано таможенной службой в Красногорском районе при движении со стороны Беларуси, минуя официальные ветеринарные посты.

В момент проведения досмотра сотрудники ведомства установили, что у перевозчика нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали клиническое здоровье 24 быков, а также эпизоотическое благополучие местности их вывоза.

«Согласно полученным объяснениям и имевшимся товарным документам, животные якобы предназначались для внутрибелорусских перевозок из Гродненской области в Гомельскую», — отметили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор вернул обратно в Беларусь грузовик, в котором было 24 быка. Фото: телеграм-канал Россельхознадзора.

И отметили, что после проведенного разбирательства партия крупного рогатого скота была возвращена в Беларусь.

«Виновные лица привлечены Управлением к ответственности», — заметили в сообщении.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об изменении производства мяса в Беларуси.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.

Кстати, Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».

