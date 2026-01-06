Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова живёт с таможни и в долг, а рост доходов не спасает от хронического перекоса

Финансовые итоги 2025 года показали тревожную зависимость Молдовы от таможни.

Источник: Комсомольская правда

Финансовые итоги 2025 года показали тревожную зависимость Молдовы от таможни: более 37 млрд леев, то есть каждый второй лей бюджета, поступает с границы. Экономика фактически кормит бюджет за счёт импорта, а не за счёт собственного производства и роста доходов внутри страны. Налоговая служба собрала заметно меньше — 29,8 млрд леев, что подчёркивает слабость внутренней экономической базы.

При этом рост доходов не спасает от хронического перекоса: расходы бюджета превысили 78,8 млрд леев, а дефицит почти 10 млрд леев закрывался за счёт заимствований и проедания остатков. Дефициты зафиксированы и в ключевых социальных фондах — медицине и соцстраховании. Иными словами, государство всё больше живёт «с оборота» и в долг, а не за счёт устойчивого развития, пишет ТГ-канал @primulinmd.