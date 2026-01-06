Молдова живёт с таможни и в долг, а рост доходов не спасает от хронического перекоса

При этом рост доходов не спасает от хронического перекоса: расходы бюджета превысили 78,8 млрд леев, а дефицит почти 10 млрд леев закрывался за счёт заимствований и проедания остатков. Дефициты зафиксированы и в ключевых социальных фондах — медицине и соцстраховании. Иными словами, государство всё больше живёт «с оборота» и в долг, а не за счёт устойчивого развития, пишет ТГ-канал @primulinmd.