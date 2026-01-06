«Оступилась, потеряла равновесие, и скатилась по склону вниз». Жительница Минска выгуливала вечером собаку и упала с большой высоты

Минчанка оступилась и упала со склона, выгуливая собаку вечером. Подробности рассказали в телеграм-канале Академии Министерства внутренних дел.
Инцидент случился вечером во время больших выходных перед новогодними праздниками на территории, которая граничит с местом, где находятся два факультета милицейской академии Минска — уголовно-исполнительный и следственно-экспертный.
На маршруте патрулирования третьекурсник следственно-экспертного факультета рядовой юстиции Андрей Середич услышал крик о помощи. Он заметил, что с внешней стороны ограждения в снегу лежит женщина и держится за ногу.
«Оказалось, минчанка выгуливала собаку, подвернула ногу на тротуаре, оступилась, не удержала равновесие и скатилась по склону вниз», — сказано в сообщении.
Третьекурсник связался с дежурным, дождался помощи. Вместе с заместителем начальника 4-го курса следственно-экспертного факультета подполковником милиции Виталием Захаренко и еще двумя курсантами минчанку смогли поднять на верх, передать врачам скорой помощи, которые оказали всю необходимую помощь.
Тем временем новый колледж появился в Беларуси.
Ранее мы писали, что под Столином белорус погиб, ремонтируя машину у себя во дворе.
А еще Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».
Также мы узнали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.