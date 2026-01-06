В Пермском аэропорту задерживается вылет и прилет нескольких авиарейсов

Сегодня, 6 января, в аэропорту Перми возникли задержки с отправлением и прибытием самолетов. Причиной стало введение режима беспилотной опасности.
Напомним, утром, около 8.00 по местному времени, власти ввели особый режим. Тогда сообщалось, что все экстренные и оперативные службы были заранее предупреждены и переведены в состояние повышенной готовности.
С опозданием выполняются вылеты из Перми в Уинск, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Также задерживается прилет рейсов в краевую столицу из Уинска, Москвы, Сургута, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хургады.