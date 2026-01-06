Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском аэропорту задерживается вылет и прилет нескольких авиарейсов

Задержки связанны с режимом беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 января, в аэропорту Перми возникли задержки с отправлением и прибытием самолетов. Причиной стало введение режима беспилотной опасности.

Напомним, утром, около 8.00 по местному времени, власти ввели особый режим. Тогда сообщалось, что все экстренные и оперативные службы были заранее предупреждены и переведены в состояние повышенной готовности.

С опозданием выполняются вылеты из Перми в Уинск, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Также задерживается прилет рейсов в краевую столицу из Уинска, Москвы, Сургута, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хургады.