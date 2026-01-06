«У меня сейчас очень много энергии». Гончаренко заявил о желании сделать прорыв со сборной Беларуси

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Виктор Гончаренко сразу после своего назначения на этот пост 6 января рассказал о желании добиться успехов с национальной командой, пишет pressball.by.
Гончаренко подписал 6 января контракт на четыре года. Он поблагодарил руководство АБФФ за доверие.
— Со своей стороны хочу заверить, что приложу все силы, у меня сейчас очень много энергии. Были моменты, когда было тяжело, но сейчас энергии очень много, — сказал он.
Напомним, что последним местом работы тренера был клуб «Пари Нижний Новгород», контракт с которым был расторгнут в июне 2025-го. Белорусский тренер пришел в «Пари НН» в октябре 2024 года, возглавив команду по ходу сезона. Под руководством Гончаренко команда завершила сезон на 13 месте среди 16 клубов. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Пари НН» проиграл «Сочи» из Первой лиги.
Ранее Гончаренко возглавлял борисовский БАТЭ и ряд российских клубов. И вот новый вызов, но уже на уровне сборных.
— Хочется передать ее (энергию. — Ред.) всю команде, чтобы мы сделали какой-то шаг, какой-то прорыв во всех этих квалификациях. Последние результаты сборной нас не радовали — пора уже сделать все возможное, чтобы доставить удовольствие болельщикам.
Отметим, что белорусская сборная еще никогда не прорывалась из квалификации на чемпионаты мира и Европы. Говоря о работе в сборной, Виктор Гончаренко подчеркнул:
— Просто для меня как тренера клубного специфика работы в сборной была непонятна. Человек, который привык к каждодневной работе, тут должен больше анализировать, больше смотреть. Вот это меня больше всего смущало.
По словам Гончаренко, ему раньше казалось, что сборной должны руководить тренеры достаточно серьезного футбольного возраста:
— Может быть, я ошибался. Хотя, наверное, нет таких тренеров, которые бы не мечтали поработать в такой должности.
Сборная под руководство Гончаренко попытается пробиться в финальную часть Евро-2028.
Ранее мы писали, что произошло после рекордно быстрой победы белоруски Соболенко над Букшей в Брисбене: «Просто потрясающе».
Кроме того, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко заявила о разводе и переезде: «Чтобы не было возможности возвращаться в прошлое».