На уборку улиц Уфы после снегопада выехали 239 единиц коммунальной техники

Сегодня, 6 января, снегопад и низовая метель в Башкирии утихли, и коммунальщики выехали на уборку снега. По данным мэрии Уфы, в дневную смену сегодня работают 360 сотрудников профильных служб и 239 единиц техники.
Всего за сутки сотрудники ЖКЖ вывезли с улиц и дворов более 15 тысяч кубометров снега и более 9 тысяч кубометров мусора. Для обработки улиц от гололеда использовали 410 тонн противогололедных материалов.
В свою очередь, на расчистку последствий двухдневного снегопада на дороги по всей республике выехали 1168 единиц спецтехники, сообщает Минтранс Башкирии. По данным ведомства, 170 единиц снегоуборочной техники работают на федеральных трассах и 630 на региональных автодорогах, остальная техника работает в Уфе.
— Дорожные службы ведут работы на трассах и магистралях Башкортостана в круглосуточном режиме, — сообщили в министерстве транспорта региона.
