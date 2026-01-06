Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару

Трутнев вручил 11-летнему Богдану с Чукотки билет в зоокафе с капибарой.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее Трутнев в рамках акции «Елка желаний» снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось желание 11-летнего Богдана с Чукотки — увидеть капибару.

По видеосвязи Богдан рассказал Трутневу, что узнал об этом животном из интернета.

«Теперь у тебя будет возможность увидеть живьём, погладить, покормить. В Москве есть кафе, в котором они живут. Туда мы тебя приглашаем», — сказал Трутнев.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше