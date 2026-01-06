Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Ранее Трутнев в рамках акции «Елка желаний» снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось желание 11-летнего Богдана с Чукотки — увидеть капибару.
По видеосвязи Богдан рассказал Трутневу, что узнал об этом животном из интернета.
«Теперь у тебя будет возможность увидеть живьём, погладить, покормить. В Москве есть кафе, в котором они живут. Туда мы тебя приглашаем», — сказал Трутнев.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.