Ростов стал претендентом на проведение Суперкубка России 2026 года

Суперкубок России по футболу предложили провести в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону вошел в число городов-претендентов на проведение Суперкубка России по футболу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

Также рассматриваются спортивные локации в Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

— Шансы Ростова на Суперкубок существенно вырастут, если там откроют аэропорт. Во всех случаях аншлаг не вызовет сомнений. Каждый из упомянутых городов еще и привлекателен для туризма, что особенно важно летом при хорошей погоде, — пишет Иван Карпов.

Другие футбольные регионы еще могут попасть в число претендентов, подав соответствующую заявку. Напомним, матч за Суперкубок страны состоится 25 июля 2026 года.

