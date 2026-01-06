Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания FlyDubai продлила отмену рейсов в Минск до 11 января

Авиакомпания FlyDubai продолжит летать в Москву вместо Минска до 11 января.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания FlyDubai продлила отмену рейсов в Минск до 11 января. Подробности озвучили в Республиканском союзе туристических организаций.

«Рейсы будут выполняться в Москву до 11 января 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

Изначально сообщалось о том, что рейсы в Минск и обратном направлении будут отменены до 8 января. Вылеты выполнялись и далее будут выполняться из Москвы. Для белорусов организован транспорт из и в российскую столицу. В РСТО заметили, что причины полетов вместо Минска в Москву перевозчик никак не объясняет.

Кстати, в третьей части «Аватара», который собрал уже больше миллиарда долларов, сыграла актриса с белорусскими корнями Бэйли Басс.

Тем временем в Минске популярный певец Стас Пьеха признался, почему не сказал своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе про рождение сына: «Она была в шоке».

Также мы узнали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.