Авиакомпания FlyDubai продлила отмену рейсов в Минск до 11 января. Подробности озвучили в Республиканском союзе туристических организаций.
«Рейсы будут выполняться в Москву до 11 января 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
Изначально сообщалось о том, что рейсы в Минск и обратном направлении будут отменены до 8 января. Вылеты выполнялись и далее будут выполняться из Москвы. Для белорусов организован транспорт из и в российскую столицу. В РСТО заметили, что причины полетов вместо Минска в Москву перевозчик никак не объясняет.
