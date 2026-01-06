Россиян предупредили о штрафах за неправильную тонировку

Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал Федеральный закон № 526-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который начнет действовать с 9 января 2026 года. По словам Машарова, поправки будут распространяться на все автомобили, которые передвигаются по дорогам в РФ.