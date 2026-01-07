Молдавские фермеры устроили акцию протеста на трассе в Теленештском районе

Депутат фракции «Демократия дома» Василе Костюк присоединился к протестующим. Он опубликовал видео с места проведения митинга и напомнил, что неделю назад парламент проголосовал за закон о госзакупках, и его фракция предлагала поправку в помощь фермерам, которая предоставляла бы аграриям преференции для продажи их продукции, но инициативу не приняли.