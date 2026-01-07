Молдавские фермеры устроили акцию протеста на трассе в Теленештском районе

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В Теленештском районе, недалеко от села Негурены, на одной из основных в Молдове автодорог аграрии организовали акцию протеста, о проведении которой сообщили накануне.
Фермеры пригнали сельхозтехнику на обочину трассы и заявили, что также могут привезти овощи и фрукты, которые у них нет возможности реализовать на местном рынке.
Аграрии жалуются, что у них полные склады овощей, которые просто некуда продать, а с другой стороны на них давят судебные исполнители, требуя возврата кредитов, взятых для производства этих овощей и фруктов.
Депутат фракции «Демократия дома» Василе Костюк присоединился к протестующим. Он опубликовал видео с места проведения митинга и напомнил, что неделю назад парламент проголосовал за закон о госзакупках, и его фракция предлагала поправку в помощь фермерам, которая предоставляла бы аграриям преференции для продажи их продукции, но инициативу не приняли.
«Желтые» (правящая партия PAS — Ред.) ничего не поняли, потому что указания им приходят из других контор. Они сегодня празднуют в горах и на море, их не волнует, что фермеры становятся банкротами и банкротится экономика", — заявил Костюк.
В то же время в Генинспекторате полиции Молдовы выпустили предупреждение о проведении митинга на трассе у села Негурены. В ведомстве отметили, что данная автодорога является трассой стратегического значения с интенсивным движением, особенно в период, когда многие граждане страны направляются в село на праздники.
«Проведение протеста на этом участке в сочетании с неблагоприятными погодными условиями может вызвать временные заторы и значительные нарушения движения», — заявили в полиции.